Prozesse

Achtjähriges Mädchen getötet - Prozess gegen Vater beginnt

Ein Vater soll sein eigenes Kind getötet haben. Gegen den 58-Jährigen beginnt nun der Prozess - es geht um eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie.

Es handelt sich bei dem Prozess um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Es handelt sich bei dem Prozess um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Rund ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines achtjährigen Mädchens in Bollschweil bei Freiburg startet am Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen den Vater des Kindes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-jährigen Deutschen Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Verhandelt wird vor dem Landgericht Freiburg.  

In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik. Laut Gutachten sei der 58-Jährige nach vorläufiger Bewertung psychisch krank. Auch wenn es keine Anklage wie in einem normalen Strafverfahren gibt, sondern eine Antragsschrift, wird solch ein Fall vor Gericht verhandelt. Der Vater ist bereits vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht.

Der Mann soll das Kind im vergangenen Oktober im Haus seiner Ex-Partnerin getötet haben. Laut Obduktion starb es an stumpfer Gewalt und Verletzungen mit einem Messer. Der mutmaßliche Täter war gegen den Willen seiner Ex-Frau in deren Haus eingedrungen, hatte die Frau und den gemeinsamen Sohn ausgesperrt und die achtjährige Tochter in seine Gewalt gebracht.

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