ADAC: Bester Rastplatz an A6 bei Mannheim
Wer auf der Autobahn kurz mal raus muss, braucht oft starke Nerven. Der ADAC hat Rastplätze getestet – und in Baden-Württemberg reicht das Ergebnis von Spitze bis zum Desaster ohne Toilettenpapier.
München/Stuttgart (dpa/lsw) - An Baden-Württembergs Autobahnen liegen zwischen einem sauberen WC und einem Örtchen ohne Toilettenpapier oft nur wenige Kilometer. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Rastplatz-Stichprobe des ADAC. Der Rastplatz Linsenbühl an der A6 bei Mannheim ist bundesweit die beste Anlage.
Bei seiner Stichprobe hatte der ADAC sieben Rastplätze im Südwesten getestet. Die Mehrheit wurde als «ausreichend» bewertet. Getestet wurden unbewirtschaftete Rastplätze - keine bewirtschafteten Raststätten oder Autobahn-Tankstellen. Größter Schwachpunkt waren die Toiletten.
Note eins für saubere Toiletten
Linsenbühl erhielt die Note «gut» und verpasste äußerst knapp eine bessere Gesamtbewertung. Besonders hervorzuheben sind aus Sicht des ADAC dort die sauberen Toiletten. In der Kategorie «Sanitäre Anlagen» gab es dafür die Note eins.
Die Anlage Kochertalbrücke Süd an der A6 bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) kam ebenso auf die Note «gut» und damit auf Rang sieben im bundesweiten Vergleich.
Vier Rastplätze in Baden-Württemberg erhielten die Bewertung «ausreichend»: Fischergrund (A5), Oberfeld (A5), Neckarblick (A81) und Im Rübholz (A8). Bemerkenswert ist laut ADAC, dass die Rastanlage Neckarblick an der A81 einer von bundesweit nur zwei Rastplätzen im ADAC-Test ohne Anzeichen für Vandalismus ist.
Wer kennt es nicht: Toilette ohne Papier und Seife
Schlusslicht im Südwesten ist der Rastplatz Kälbling West an der A81. Der ADAC gab hier die Note fünf, also «mangelhaft». Vor allem der Toilettenbereich sei in einem schlechten Zustand. So war kein Toilettenpapier vorhanden und mehrere Seifenspender nicht funktionstüchtig.
Der ADAC hatte 50 unbewirtschaftete Rastplätze an deutschen Autobahnen getestet. Das Ergebnis fiel deutlich schlechter aus als beim gleichen Test vor vier Jahren: Bei der aktuellen Stichprobe vergab der Verkehrsclub bei fast der Hälfte der 50 getesteten Anlagen die Note mangelhaft oder sehr mangelhaft. Gut waren 18 Prozent der Anlagen, sehr gut kein einziger Rastplatz.