ADAC: Notwendige Brückensanierung wieder hinausgeschoben

An diesem Montag soll die wieder aufgebaute Salzbachtalbrücke an der Autobahn 66 in Wiesbaden teilweise für den Verkehr freigegeben werden. Die wichtige Verbindung zwischen dem Rheingau und Wiesbaden bis nach Frankfurt war vor rund zwei Jahren gesprengt worden. Zuvor war im Sommer 2021 das Lager eines Pfeilers am südlichen Brückenteil eingebrochen. Zu den künftig wichtigen Verkehrsprojekten in Hessen zählen allein neun Maßnahmen an der Autobahn 45 zwischen dem Gambacher Kreuz bei Gießen und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.