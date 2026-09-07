Neudiagnose

ADHS-Neudiagnosen bei jungen Hessen deutlich gestiegen

Warum ADHS bei Mädchen lange übersehen wurde und welche Altersgruppen in Hessen besonders betroffen sind, zeigt der aktuelle Kinder- und Jugendreport.

Vor allem Jungen erhielten 2025 die Neudiagnose. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Vor allem Jungen erhielten 2025 die Neudiagnose. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Hessen mit einer ADHS-Neudiagnose ist deutlich gestiegen. Der Anstieg im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr betrug 24 Prozent, wie aus dem aktuellen Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervorgeht. Nach der Hochrechnung der DAK wurde somit landesweit erstmals bei rund 15.400 jungen Menschen ADHS diagnostiziert. Hessen liegt damit deutlich über dem bundesweiten Schnitt von 16 Prozent. ADHS ist eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität.

«Für die Zukunft erwarte ich eher eine weiter steigende Zahl neu diagnostizierter Aufmerksamkeitsstörungen mit und ohne Hyperaktivität», sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Hessen, Ralf Moebus. Eltern seien heute häufig stärker belastet und hätten oft weniger Ressourcen, ihren Kindern im häuslichen Umfeld eine unterstützende Lernumgebung zu bieten. Auch ein zunehmender, unkritischer Medienkonsum könne die Entwicklung verstärken. 

Vor allem Jungs betroffen

Betroffen von einer Neudiagnose waren dem Report zufolge etwa doppelt so viele Jungen (10.200) wie Mädchen (5.200). Allerdings weisen Mädchen im Vergleich zu Vorjahr mit einem Zuwachs von rund 32 Prozent höhere Steigerungsraten auf als Jungen mit 20 Prozent. «Das zeigt, dass ADHS bei ihnen lange unterdiagnostiziert war, da sich die Symptomatik häufig weniger auffällig äußert als bei Jungen», sagte Moebus. 

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Der Anstieg betreffe alle Altersgruppen, teilte die DAK-Gesundheit mit. Am häufigsten betroffen seien dabei Grundschulkinder zwischen fünf und neun Jahren. Die Daten zeigen, dass 4,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren mit einer ADHS-Diagnose medizinisch versorgt werden. 

Für die aktuelle DAK-Sonderanalyse im Rahmen des Kinder- und Jugendreports untersuchte das Wissenschaftsteam von Vandage und der Universität Bielefeld Abrechnungsdaten von rund 85.800 Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren, die bei der DAK-Gesundheit in Hessen versichert sind.

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