Adler landen unsanft: Ende einer wechselhaften Saison

Mannheim (dpa/lsw) - Die Enttäuschung bei den Adler Mannheim hielt sich am Ende einer wechselhaften Saison in Grenzen. «Natürlich ist das bitter, aber so ist der Sport», sagte Kapitän Marc Michaelis nach dem Halbfinal-Aus in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin.