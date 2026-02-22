Adler Mannheim holen schwedischen Verteidiger
Der Club aus der DEL verstärkt die Defensive. Der neue Spieler kommt aus der finnischen Liga.
Mannheim (dpa/lsw) - In der Olympia-Spielpause haben die Adler Mannheim einen neuen Profi verpflichtet. Der schwedische Verteidiger William Worge Kreü kommt von Jukurit Mekkeli aus der finnischen Liga, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Der 25 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Die Mannheimer sind in der DEL wenige Spiele vor dem Abschluss der Hauptrunde Zweiter hinter dem überlegenen Spitzenreiter Kölner Haie.