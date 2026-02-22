Deutsche Eishockey Liga

Adler Mannheim holen schwedischen Verteidiger

Der Club aus der DEL verstärkt die Defensive. Der neue Spieler kommt aus der finnischen Liga.

Die Adler Mannheim verpflichten einen neuen Spieler. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Adler Mannheim verpflichten einen neuen Spieler. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - In der Olympia-Spielpause haben die Adler Mannheim einen neuen Profi verpflichtet. Der schwedische Verteidiger William Worge Kreü kommt von Jukurit Mekkeli aus der finnischen Liga, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Der 25 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Die Mannheimer sind in der DEL wenige Spiele vor dem Abschluss der Hauptrunde Zweiter hinter dem überlegenen Spitzenreiter Kölner Haie.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Adler Mannheim verlängern mit Verteidiger Mattinen
DEL

Adler Mannheim verlängern mit Verteidiger Mattinen

Kein Verteidiger ist in dieser DEL-Saison vor dem Tor erfolgreicher als Nicolas Mattinen. Nun hat der Kanadier seinen Vertrag verlängert.

05.01.2026

Adler Mannheim holen Nürnberger Verteidiger Shaw
Deutsche Eishockey Liga

Adler Mannheim holen Nürnberger Verteidiger Shaw

Die Adler Mannheim haben sich mit dem Eishockey-Verteidiger Hayden Shaw verstärkt. Er kommt vom DEL-Konkurrenten Nürnberg Ice Tigers.

02.07.2025

Adler Mannheim verpflichten kanadischen Verteidiger Renouf
Deutsche Eishockey Liga

Adler Mannheim verpflichten kanadischen Verteidiger Renouf

Der Kader der Adler Mannheim wächst: Für die kommende Spielzeit kommt Verteidiger Renouf zum Club aus der DEL.

18.06.2025

Adler Mannheim verpflichten Eishockey-Verteidiger Lovell
DEL

Adler Mannheim verpflichten Eishockey-Verteidiger Lovell

Ein Amerikaner verteidigt ab sofort für die Adler Mannheim. Der Coach verspricht sich eine sofortige Hilfe für die Defensive.

01.02.2025

Eishockey

Umbruch bei Adler Mannheim: 17 Spieler verlassen DEL-Club

14.04.2023