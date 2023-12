Ältere Spätaussiedler und Juden könnten Geld bekommen

Eine direkte Beteiligung des Landes Hessen an dem Härtefallfonds lehnte Landessozialminister Klose ab: «Beim Recht der gesetzlichen Rentenversicherung besteht die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes.» Eine Beteiligung der Länder an freiwilligen Leistungen des Bundes in einem Bereich, für den allein Berlin zuständig sei, birgt laut Klose die Gefahr, «zum Präzedenzfall für weitere, künftige Forderungen von Bundesseite zu werden». Letztlich trügen die Länder mit bestimmten Zahlungen ohnehin indirekt zum Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Alterssicherung der Spätaussiedler und Juden aus der einstigen Sowjetunion bei. So stehen für Spätaussiedler in Hessens Haushalt laut dem Sozialminister jährlich 800.000 Euro zur Verfügung.