Notfälle

Ätzende Flüssigkeit? IC in Böblingen evakuiert

In Böblingen wird ein IC der Deutschen Bahn wegen einer unbekannten Flüssigkeit gestoppt. Zwei Menschen klagen über Beschwerden. Was bisher über den Einsatz von Feuerwehr und Polizei bekannt ist.

Ein IC der Deutschen Bahn wurde in Böblingen geräumt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein IC der Deutschen Bahn wurde in Böblingen geräumt. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben in Böblingen einen IC der Deutschen Bahn evakuiert. Die Bundespolizei sei kurz nach 17.40 Uhr darüber informiert worden, dass in dem Zug möglicherweise eine ätzende Flüssigkeit ausgelaufen sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Ersten Erkenntnissen zufolge klagen zwei Fahrgäste über Atemwegsbeschwerden. 

Polizei und Feuerwehr sind den Angaben nach im Einsatz. Der Zug, der auf der Gäubahn von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs war, sei geräumt worden. Außerdem hätten Einsatzkräfte die Bahnsteige 4 und 5 für den Zugverkehr gesperrt. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über den Einsatz berichtet.

Weitere Einzelheiten, beispielsweise wie viele Menschen im Zug saßen und wie der Bahnverkehr beeinträchtigt ist, waren zunächst nicht bekannt. «Der Einsatz läuft noch», sagte der Sprecher. Derzeit werde die Flüssigkeit untersucht.

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