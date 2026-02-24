AfD-Kandidat Frohnmaier attackiert CDU und Grüne

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, Markus Frohnmaier, hat Grünen und CDU Versäumnisse vorgeworfen. «Sie beide regieren, Sie hätten jederzeit die Möglichkeit, alles, was Sie heute Abend ankündigen und verstanden haben, umzusetzen», sagte Frohnmaier am Abend in der Sendung «Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?» im SWR in Richtung der Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, Manuel Hagel und Cem Özdemir. «Die Probleme hier in Baden-Württemberg sind hausgemacht.»

Die CDU habe in Baden-Württemberg seit zehn Jahren die Kontrolle über das Wirtschaftsministerium, sagte Frohnmaier. Mit Blick etwa auf Bürokratieabbau sagte er: «Lassen Sie uns das sofort zusammen machen.» Er verwies auf die Sondersitzung des Bundestags zur Änderung der Schuldenbremse. «Also kann man doch auch mit politischem Willen jetzt noch vor der Wahl in Baden-Württemberg alles umsetzen, was Sie uns heute Abend versprechen.»