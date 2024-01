AfD-Kandidatin für Amt der Vizepräsidentin fällt durch

Wiesbaden (dpa) - Die AfD-Kandidatin für ein Amt der Vizepräsidentin des neuen hessischen Landtags ist durchgefallen. Anna Nguyen bekam am Donnerstag bei der ersten Sitzung des 21. Landesparlaments in Wiesbaden nur alle Stimmen ihrer AfD-Fraktion sowie diejenige des fraktionslosen Abgeordneten Sascha Herr. Die anderen vier Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen stimmten geschlossen per Handzeichen gegen Nguyen. Dies wiederholte sich noch zweimal. Die kurz zuvor im Amt bestätigte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hielt fest, dass Nguyen damit nicht in drei Wahlgängen zur Vizepräsidentin gewählt worden sei. Laut der AfD-Fraktion ist sie eine «Tochter christlich-vietnamesischer Flüchtlinge». Nguyen wurde anschließend einstimmig zu einer Schriftführerin des Parlaments gewählt.