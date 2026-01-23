AfD-Politiker relativiert harsche Aussage zu Söder

Stuttgart (dpa/lsw) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist beim Wahlkampfauftakt der AfD in Karlsruhe vom Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbands mit harschen Worten angegangen worden. Emil Sänze sagte über Söder: «Ich meine, Söder ist ja nicht nur körperlich behindert, auch manchmal geistig. (...) Aber wir lassen ihn leben – er ist ja immer mal wieder witzig.» Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Nun relativierte Sänze seine Aussagen. «Die Tonalität war falsch», sagt er der dpa. Die Staatskanzlei in München wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.