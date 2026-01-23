Bild
Wahlkampf

AfD-Politiker relativiert harsche Aussage zu Söder

AfD-Politiker Sänze wettert gegen Söder, dann folgt eine Korrektur. Warum sorgt der Wahlkampfauftakt der AfD in Karlsruhe für Wirbel?

Nach harschen Aussagen rudert Emil Sänze zurück. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach harschen Aussagen rudert Emil Sänze zurück. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist beim Wahlkampfauftakt der AfD in Karlsruhe vom Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbands mit harschen Worten angegangen worden. Emil Sänze sagte über Söder: «Ich meine, Söder ist ja nicht nur körperlich behindert, auch manchmal geistig. (...) Aber wir lassen ihn leben – er ist ja immer mal wieder witzig.» Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Nun relativierte Sänze seine Aussagen. «Die Tonalität war falsch», sagt er der dpa. Die Staatskanzlei in München wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es sei ihm fremd, jemanden körperlich anzugehen, sagte Sänze. Aber: «Diese Verbalangriffe aus Bayern, die gehen mir wirklich auf den Geist.» Dass Söder jetzt eine Länderreform fordere, stelle sich gegen den Kern des Grundgesetzes. Die AfD hatte am 15. Januar ihren Wahlkampfauftakt in der Badnerlandhalle Karlsruhe gefeiert. Zu den Rednern gehörten unter anderem Markus Frohnmaier, der am 8. März als Spitzenkandidat seiner Partei in Baden-Württemberg ins Rennen geht. Die Moderation hatte Sänze übernommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Südwest-AfD will mit «Stadtbild»-Streit Wahlkampf machen
Landtagswahl

Südwest-AfD will mit «Stadtbild»-Streit Wahlkampf machen

Die AfD bespielt mit ihrer Kampagne Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung - und baut mit vagen Slogans auf Äußerungen des Kanzlers auf.

23.11.2025

Söder wettert gegen «Wischiwaschi-Wehrpflicht»
Wehrdienstreform

Söder wettert gegen «Wischiwaschi-Wehrpflicht»

In der Union gibt es massive Widerstände gegen die Wehrdienstpläne des Verteidigungsministers. Die Bundestagsberatungen sollen nun erst übernächste Woche starten. Und der CSU-Chef legt noch mal nach.

05.10.2025

Kein Ermittlungsverfahren nach AfD-«Abschiebetickets»
Wahlkampf-Flyer

Kein Ermittlungsverfahren nach AfD-«Abschiebetickets»

Ein AfD-Wahlkampf-Flyer in Form eines «Abschiebetickets» sorgt im Februar für Wirbel im Netz. AfD-Politiker wurden angezeigt. Für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft reicht es jedoch nicht.

28.03.2025

Der Elefant im Raum - AfD ohne Spitzenkandidat
Europawahl

Der Elefant im Raum - AfD ohne Spitzenkandidat

Der Spitzenkandidat macht wegen möglicher China- und Russland-Verstrickungen Schlagzeilen und fehlt daher beim Wahlkampfauftakt der AfD. Die Partei versucht es mit Geschlossenheit - und mit Attacke.

27.04.2024

Migration

Asylpolitik: SPD-Politiker wettert gegen Union

Der CDU-Politiker Frei sorgte mit seinem Asyl-Vorstoß für Wirbel. Besonders in der SPD macht sich Empörung breit. Man spricht von «Doppelzüngigkeit».

20.07.2023