Wahlen

AfD sieht sich nach den Kommunalwahlen im Aufwind

Die beiden Chefs der AfD in Hessen sprechen am Wahlabend davon, dass ihre Partei bei den Kommunalwahlen klar Zuwächse verbuchen kann. Was werfen sie den anderen Parteien vor?

Hessens AfD-Landessprecher Andreas Lichert (l) und Robert Lambrou nehmen Stellung zu den ersten Auszählungen nach den Kommunalwahlen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Hessens AfD-Landessprecher Andreas Lichert (l) und Robert Lambrou nehmen Stellung zu den ersten Auszählungen nach den Kommunalwahlen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens AfD hat sich in einer frühen Bewertung nach den Kommunalwahlen am Sonntag erfreut über die ersten Trends bei den Auszählungen gezeigt. Die Landessprecher Robert Lambrou und Andreas Lichert erklärten: «Nach den ersten Prognosen sieht es danach aus, dass wir uns mehr als verdoppelt haben. Das ist ein sehr gutes Ergebnis.»

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Bei den Kommunalwahlen 2021 in Hessen war die AfD auf 6,9 Prozent der Stimmen gekommen. Lambrou und Lichert bemerkten zu den von ihnen berichteten aktuellen Zuwächsen, es zeige sich, dass die AfD immer besser vor Ort verankert sei. «Die Strategie, uns auszugrenzen und anzufeinden, verfängt immer weniger.» 

Wegen des komplexen Wahlsystems bei den hessischen Kommunalwahlen ziehen sich die Auszählungen in den Gemeinden lange hin. Foto: Andreas Arnold/dpa
Wegen des komplexen Wahlsystems bei den hessischen Kommunalwahlen ziehen sich die Auszählungen in den Gemeinden lange hin.

Die beiden ergänzten: «Mehr AfD-Vertreter in den Kommunalparlamenten bedeuten, dass die Interessen unserer Wähler auch mit mehr Nachdruck vertreten werden.»

In Hessen wurden am Sonntag überall neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte gewählt. 2021 war die CDU bei den Kommunalwahlen in Hessen mit landesweit 28,5 Prozent stärkste Kraft geworden, die SPD war auf 24,0 Prozent der Stimmen gekommen, die Grünen auf 18,4 Prozent. Erst danach kam die AfD mit 6,9 Prozent, dann die FDP mit 6,7 Prozent und die Linken mit 4,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 50,4 Prozent.

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