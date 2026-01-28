Landtagswahl 2026

AfD-Spitzenkandidat fordert mehr Disziplin im Schulalltag

«Guten Morgen, Herr Müller!» - das reicht dem AfD-Spitzenkandidaten Frohnmaier nicht als Begrüßung von Lehrern im Unterricht. Er will mehr Anstand an den Schulen.

Tritt nicht nur gerne vor Fahnen auf, sondern will sie auch vor Schulen gehisst haben: AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier. (Archiv) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Tritt nicht nur gerne vor Fahnen auf, sondern will sie auch vor Schulen gehisst haben: AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier. (Archiv)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der AfD-Politiker Markus Frohnmaier findet, dass Schulkinder zu Beginn der Unterrichtsstunde aufstehen sollten, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betritt. Man wolle mehr Disziplin an die Schulen bringen, sagte Frohnmaier bei einer Veranstaltung der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» im Vorfeld der Landtagswahl im Südwesten. 

Umsetzen will der AfD-Spitzenkandidat das mit einem landesweiten Schulkodex. «Ich glaube, dass man sehr früh Kindern Werte vermitteln kann, auch Anstand.»

Zudem forderte Frohnmaier, dass an den Schulen in Baden-Württemberg die deutsche Fahne gehisst werden solle. Ein positiver Bezug zum Eigenen sei auch integrationsfördernd, so Frohnmaier.

