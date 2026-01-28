AfD-Spitzenkandidat fordert mehr Disziplin im Schulalltag

Stuttgart (dpa/lsw) - Der AfD-Politiker Markus Frohnmaier findet, dass Schulkinder zu Beginn der Unterrichtsstunde aufstehen sollten, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betritt. Man wolle mehr Disziplin an die Schulen bringen, sagte Frohnmaier bei einer Veranstaltung der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» im Vorfeld der Landtagswahl im Südwesten.

Umsetzen will der AfD-Spitzenkandidat das mit einem landesweiten Schulkodex. «Ich glaube, dass man sehr früh Kindern Werte vermitteln kann, auch Anstand.»