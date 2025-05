AfD will mit Spitzenkandidat Frohnmaier die Wahl gewinnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die AfD im Südwesten will mit Landeschef Markus Frohnmaier als Kandidat für den Ministerpräsidentenposten in den Landtagswahlkampf ziehen. Man erhebe Anspruch, als Volkspartei auch einen Regierungsanspruch zu artikulieren, sagte der Co-Vorsitzende Emil Sänze in Stuttgart. «Wir wollen den Ministerpräsidenten stellen.» Frohnmaier habe eine lange Erfahrung im Bundestag, bundespolitische Themen würden den Wahlkampf im Land zudem dominieren. Die CDU könne gerne in eine Koalition mit der AfD eintreten, dem gegenüber sei man offen. Frohnmaier gilt als enger Vertrauter von AfD-Chefin Alice Weidel und sitzt seit 2017 im Bundestag.