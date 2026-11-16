Organstreitverfahren

AfD zieht wegen zweitem Landtags-Vizeposten vor Gericht

In der vergangenen Legislaturperiode gab es im Landtag noch einen zweiten Vizeposten, jetzt nicht mehr. Die AfD zieht darum vor Gericht – worauf stützt sie ihren Anspruch?

Die größte Oppositionsfraktion hatte den zweiten Posten nach der Landtagswahl beantragt - es ist aber eigentlich nur ein Vizepräsident im Landtag vorgesehen.(Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die größte Oppositionsfraktion hatte den zweiten Posten nach der Landtagswahl beantragt - es ist aber eigentlich nur ein Vizepräsident im Landtag vorgesehen.(Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem erfolglosen Streit um Macht und Posten im Landtag will die AfD ihren Wunsch nach einem zweiten Stellvertreterposten für das Landtagspräsidium vor Gericht durchfechten. Sie hat beim Verfassungsgerichtshof ein sogenanntes Organstreitverfahren eingereicht, um die Frage klären zu lassen. 

Die größte Oppositionsfraktion hatte den zweiten Posten nach der Landtagswahl beantragt, es ist aber eigentlich nur ein Vizepräsident im Landtag vorgesehen. Die anderen Fraktionen hatten den Antrag abgelehnt. Mit einem Organstreitverfahren kann eine Partei klären lassen, ob ein anderes Organ ihre verfassungsmäßigen Rechte oder Pflichten verletzt hat.

AfD fühlt sich in ihren Rechten beschnitten 

Laut Verfassungsgerichtshof richtet sich der jüngste Antrag gegen den Landtag und dessen Präsidenten. Nach Überzeugung der Partei sei sie durch die Wahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters in ihren Rechten etwa auf Gleichbehandlung der Fraktionen verletzt worden, zitierte das Gericht in Stuttgart aus dem Antrag. Landtag und Landtagspräsident seien um eine Stellungnahme gebeten worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im Landtag waren der bisherige Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum neuen Landtagspräsidenten und die bisherige Präsidentin Muhterem Aras (Grüne) zu seiner Stellvertreterin gewählt worden. In der vergangenen Legislaturperiode hatte es noch einen weiteren Vizeposten gegeben. Die Regierungsfraktionen hatten sich darauf geeinigt, dass es nun nur noch einen geben soll. Der zweite Vizeposten wäre sonst an die AfD als größte Oppositionsfraktion gegangen. 

AfD mit Abstand stärkste Oppositionskraft 

Die AfD ist mit 35 Mandaten mit Abstand die stärkste Oppositionskraft im neuen Landtag, die Rechtspopulisten hatten bei der Wahl 18,8 Prozent erreicht und ihr Ergebnis damit fast verdoppelt. Die SPD kommt nur auf 10 Sitze im Parlament.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AfD pocht auf Vizeposten im Landtag - und scheitert
Disput beim Landtagsauftakt

AfD pocht auf Vizeposten im Landtag - und scheitert

Lautstarke Zwischenrufe, hitzige Debatten: Schon bei der konstituierenden Sitzung ist es zu ruppigen Wortgefechten im neuen baden-württembergischen Landtag gekommen.

12.05.2026

Thomas Strobl zum neuen Landtagspräsidenten gewählt
Erste Sitzung im Landtag

Thomas Strobl zum neuen Landtagspräsidenten gewählt

Bundestagsabgeordneter, CDU-Chef, Innenminister: Thomas Strobl hatte in seiner Karriere schon viele Positionen. Jetzt kommt eine weitere hinzu.

12.05.2026

Erste Sitzung nach der Wahl - Landtag konstituiert sich
Parlament

Erste Sitzung nach der Wahl - Landtag konstituiert sich

Seit der Wahl wurde im Plenarsaal kräftig umgebaut, nun nehmen die Abgeordneten zur ersten Sitzung Platz. Was passiert am ersten Tag?

12.05.2026

Strobl soll Landtagspräsident werden
Spitze des Parlaments

Strobl soll Landtagspräsident werden

Vom Hüter von Recht und Ordnung zum Repräsentanten der Demokratie: Thomas Strobl ist als Kandidat für das Amt des Landtagspräsidenten nominiert worden. Es ist das Finale einer langen Karriere.

05.05.2026

AfD-Kandidatur für Vizepräsidentin des Landtags gescheitert
Landtag

AfD-Kandidatur für Vizepräsidentin des Landtags gescheitert

Die AfD-Abgeordnete Anna Nguyen, Tochter vietnamesischer Flüchtlinge, schafft auch im zweiten Anlauf nicht den Sprung ins Landtagspräsidium. Wie ist die Wahl diesmal ausgegangen?

20.11.2024