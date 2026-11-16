AfD zieht wegen zweitem Landtags-Vizeposten vor Gericht

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem erfolglosen Streit um Macht und Posten im Landtag will die AfD ihren Wunsch nach einem zweiten Stellvertreterposten für das Landtagspräsidium vor Gericht durchfechten. Sie hat beim Verfassungsgerichtshof ein sogenanntes Organstreitverfahren eingereicht, um die Frage klären zu lassen.

Die größte Oppositionsfraktion hatte den zweiten Posten nach der Landtagswahl beantragt, es ist aber eigentlich nur ein Vizepräsident im Landtag vorgesehen. Die anderen Fraktionen hatten den Antrag abgelehnt. Mit einem Organstreitverfahren kann eine Partei klären lassen, ob ein anderes Organ ihre verfassungsmäßigen Rechte oder Pflichten verletzt hat.

AfD fühlt sich in ihren Rechten beschnitten

Laut Verfassungsgerichtshof richtet sich der jüngste Antrag gegen den Landtag und dessen Präsidenten. Nach Überzeugung der Partei sei sie durch die Wahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters in ihren Rechten etwa auf Gleichbehandlung der Fraktionen verletzt worden, zitierte das Gericht in Stuttgart aus dem Antrag. Landtag und Landtagspräsident seien um eine Stellungnahme gebeten worden.

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Im Landtag waren der bisherige Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum neuen Landtagspräsidenten und die bisherige Präsidentin Muhterem Aras (Grüne) zu seiner Stellvertreterin gewählt worden. In der vergangenen Legislaturperiode hatte es noch einen weiteren Vizeposten gegeben. Die Regierungsfraktionen hatten sich darauf geeinigt, dass es nun nur noch einen geben soll. Der zweite Vizeposten wäre sonst an die AfD als größte Oppositionsfraktion gegangen.

AfD mit Abstand stärkste Oppositionskraft