Afrobeats-Festival will afrikanische Musik und Kultur feiern

Fulda (dpa/lhe) - Das neue Festival Afroland soll in diesem Sommer Tausende Fans nach Fulda locken. «Egal, ob für Afrobeats-Neulinge oder eingefleischte Fans der Szene: Afroland bietet die perfekte Kulisse, um zu tanzen, zu feiern und die vielfältige Kultur Afrikas hautnah zu erleben», teilte die Stadt am Dienstag mit. Auftreten sollen unter anderem die in der Szene bekannten Musiker Diamond Platnumz aus Tansania und Ckay aus Nigeria. Auf dem Messegelände an der Fulda-Galerie soll es am 26. und 27. Juli neben einer großen Festivalbühne einen Beachbereich sowie gastronomische Angebote rund um das Thema Afrika geben.