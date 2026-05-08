Hauptbahnhof in Stuttgart

Aggressiver Mann soll Bahn-Mitarbeiter geschlagen haben

Aggressiv am Querbahnsteig, dann eskaliert die Situation: Ein Bahnmitarbeiter wird attackiert, die Polizei greift ein.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Bundespolizei nahm den Mann fest. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 25-Jähriger soll am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn geschlagen haben. Der Verdächtige habe sich zunächst ohne erkennbare Reiseabsicht am Querbahnsteig aufgehalten und sei aggressiv aufgetreten, teilte die Bundespolizei mit. Schließlich forderten ihn die Sicherheitsmitarbeiter auf, den Bahnhof zu verlassen. 

Beim Hinausbegleiten sei der Mann noch aggressiver geworden und habe mit einem Feuerzeug in der Hand auf den 23-jährigen Bahnmitarbeiter eingeschlagen. Dieser erlitt leichte Schwellungen und Rötungen im Gesicht. Eine medizinische Versorgung sei nicht nötig gewesen. 

Schließlich brachte die Bundespolizei den Mann zu Boden und legte ihm Handschellen an, da er sich demnach auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach der Festnahme am Donnerstag kam der 25-Jährige wieder frei.

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