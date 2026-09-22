Akku eines E-Scooters entfacht Wohnungsbrand
Im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses lädt der Akku eines E-Scooters - und löst einen Brand aus. Der entstandene finanzielle Schaden ist hoch.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich explodierter Akku eines E-Scooters hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach schlugen bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte Flammen sowie dichter Rauch aus den Fenstern des Hauses in Karlsruhe.
Die Einsatzkräfte mussten eine Person mittels einer Drehleiter aus dem Haus retten. Alle anderen Bewohner konnten der Mitteilung zufolge das Gebäude selbstständig verlassen. Eine 31 Jahre alte Frau, eine 21-Jährige und ein 39 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt. Der Löschversuch eines Bewohners hatte den Angaben zufolge nicht verhindern können, dass sich das Feuer zügig in der Wohnung ausbreitete.
Das betreffende Haus ist derzeit unbewohnbar, die Anwohner konnten laut Mitteilung allesamt bei Freunden und Familienangehörigen unterkommen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden beträgt ersten Einschätzungen zufolge etwa 250.000 Euro.