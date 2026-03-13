«Aktenzeichen XY»: Familie gefesselt und misshandelt

Dreieich (dpa/lhe) - Drei Männer dringen in einer Nacht Anfang Februar in ein Haus in Dreieich (Landkreis Offenbach) ein und überraschen die schlafende Familie - nun wird der Fall bei der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» am Mittwochabend (18. März) vorgestellt. Einer der Täter hatte dem 70-jährigen Bewohner bei dem Überfall aus unbekannten Gründen ein Ohr abgeschnitten.

In dem Haus hatten das ältere Ehepaar sowie deren Tochter und Enkelin geschlafen. Alle Bewohner wurden von den Tätern gefesselt, geknebelt und geschlagen, dann forderten die drei Männer Geld und Schmuck. Mit ihrer hochwertigen Beute flüchteten sie jedoch zunächst nicht, sondern hielten die beiden Frauen und das Mädchen im Schlafzimmer fest, während einer der Täter den 70-Jährigen in ein Nachbarzimmer zerrte und ihm das Ohr abschnitt. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug.