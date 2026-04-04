Produktrückruf

Alkoholfreies Bier mit Promille: Brauerei ruft Weizen zurück

Alkoholfrei auf dem Etikett – doch Promille drin? Eine bayerische Brauerei ruft ihr alkoholfreies Hefeweizen zurück. Welche Chargen betroffen sind und was Verbraucher jetzt tun sollten.

Vorsicht heißt es beim alkoholfreien Hefeweizen der Brauerei Gutmann. (Symbolbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Vorsicht heißt es beim alkoholfreien Hefeweizen der Brauerei Gutmann. (Symbolbild)

Titting (dpa) - Ein alkoholfreies Hefeweizen der Brauerei Gutmann mit Sitz in Titting (Landkreis Eichstätt) wird zurückgerufen, weil es möglicherweise Alkohol enthält. Nach Angaben des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann es bei einzelnen Flaschen zu einer Nachgärung kommen. Wegen möglicher Gesundheits- und Verletzungsgefahr wird das betroffene Bier zurückgerufen.

Betroffen sei demnach sowohl das dunkle als auch das helle Gutmann-Hefeweizen in der 0,5-Liter-Flasche mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis Ende September. Durch die Nachgärung mit Hefe könne der zulässige Alkoholgehalt für alkoholfreie Biere überschritten werden, so das Bundesamt.

Zudem könne sich in den Flaschen ein erhöhter Druck aufbauen, der im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Glasflaschen zerbersten. Die Brauerei hat die betroffene Ware nun vorsorglich aus dem Verkauf nehmen lassen.

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Verbraucher werden dringend gebeten, die betroffenen Produkte nicht zu trinken und ungeöffnet im Handel zurückzugeben, hieß es weiter. Der Kaufpreis werde dann erstattet. Betroffen sind mehrere Bundesländer, darunter Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

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