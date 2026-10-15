Deutsche Bahn

Alkoholverbot am Hauptbahnhof: Bahn sieht positive Wirkung

Weniger Müll, weniger Konflikte: Die Deutsche Bahn äußert sich nach fünfeinhalb Monaten Konsumverbot für Alkohol am Frankfurter Hauptbahnhof zufrieden. Ab heute gilt es deutschlandweit.

Am Frankfurter Hauptbahnhof gilt das Alkoholverbot bereits seit 1. Mai. (Symbolbild) Foto: Sebastian Willnow/ dpa/dpa
Am Frankfurter Hauptbahnhof gilt das Alkoholverbot bereits seit 1. Mai. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das seit Mai geltende Alkoholverbot am Frankfurter Hauptbahnhof hat sich nach Einschätzung der Deutschen Bahn bewährt. Die Regelung habe eine positive Wirkung, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Dies sei bundesweit in den Bahnhöfen der Fall, in denen das Alkoholverbot bereits eingeführt sei. Ab heute gilt es flächendeckend in allen deutschen Bahnhöfen.

«In den Modellprojekten konnte gezeigt werden, dass deutlich weniger Müll anfällt und das Verbot auch dazu beiträgt, Gewaltkriminalität, Konflikte und Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss zu verringern», sagte die Sprecherin. Dadurch verbessere sich auch das Sicherheitsgefühl für Reisende, zudem gehe der Reinigungsaufwand zurück. 

Zahlen zu Platzverweisen oder Hausverboten aufgrund von Alkoholkonsum würden nicht erhoben. «In der Praxis zeigt sich, dass die allermeisten Personen einsichtig reagieren, wenn sie von unseren Sicherheitskräften auf das Verbot hingewiesen werden», sagte die Sprecherin.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bahn: Nur wenige Hausverbote ausgesprochen

Situationen ließen sich in der Regel bereits durch eine entsprechende Ansprache klären, sodass es bisher nur in seltenen Fällen zur Aussprache eines Hausverbots gekommen sei. Das Konsumverbot werde «mit Augenmaß und im Rahmen der Standardbestreifung» umgesetzt. 

Die Gastronomie ist von dem Verbot ausgenommen. Es ist auch weiterhin erlaubt, Alkohol verschlossen im Gepäck oder aus Einkäufen mitzuführen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahn setzt auf Augenmaß bei Kontrollen gegen Alkohol
Bahnhöfe

Bahn setzt auf Augenmaß bei Kontrollen gegen Alkohol

An rund 5.700 Bahnhöfen gilt nun ein Alkoholverbot – auch an Spieltagen der Fußball-Bundesliga. Die Bahn will Verstöße mit Augenmaß ahnden.

15.10.2026

Alkoholverbot an Bahnhöfen - Das Wichtigste im Überblick
Bahnhöfe

Alkoholverbot an Bahnhöfen - Das Wichtigste im Überblick

Kein Bier, kein Sekt, kein Schnaps - der Konsum von Alkohol ist an Bahnhöfen ab sofort tabu. Ein nüchterner Blick auf die neuen Vorgaben. Und darauf, was die Bahn sich davon verspricht.

14.10.2026

Alkoholverbot an Bahnhöfen kommt - Die wichtigsten Infos
Bahnhöfe

Alkoholverbot an Bahnhöfen kommt - Die wichtigsten Infos

Die Bahn setzt ab Dienstag das neue Alkoholkonsumverbot stufenweise an ihren Bahnhöfen um. Was das für Fahrgäste bedeutet und wie Verstöße geahndet werden.

30.08.2026

„Kein Wegebier?“: Reisende streiten über Alkoholverbot im Mannheimer Hauptbahnhof

„Kein Wegebier?“: Reisende streiten über Alkoholverbot im Mannheimer Hauptbahnhof

Ein bundesweites Verbot soll Gewalt und Konflikte eindämmen. Fachleute und Reisende bezweifeln jedoch, dass die Maßnahme allein das Problem lösen kann.

24.07.2026

Wie die Bahn das neue Alkoholverbot umsetzen will
Gegen Kriminalität

Wie die Bahn das neue Alkoholverbot umsetzen will

Die Deutsche Bahn will das Trinken von alkoholischen Getränken an allen bundesweit 5.400 Bahnhöfen untersagen. Was das genau bedeutet und wie die Regelung durchgesetzt werden kann.

21.07.2026