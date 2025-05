«Alles möglich»: Petersen traut SC Freiburg Königsklasse zu

Freiburg (dpa) - Der frühere Torjäger Nils Petersen traut seinem Ex-Club SC Freiburg den Einzug in die Champions-League und damit Duelle mit Real Madrid, Paris St. Germain oder Inter Mailand zu. «Im Fußball ist immer alles möglich. So auch am Sonnabend vor heimischer Kulisse», sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zu den Chancen des Tabellenvierten.