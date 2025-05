Alles zum Mitreden über den Eurovision Song Contest

Basel (dpa) - Der Eurovision Song Contest in Basel ist ein Spektakel der Superlative: 37 Acts kämpfen um die Trophäe und knapp 60.000 Zuschauer sind bei den neun Live-Shows allein vor Ort dabei. Am Bildschirm sind es noch viel mehr: Im vergangenen Jahr sahen gut 160 Millionen Menschen am Fernseher zu und weitere rund sieben Millionen auf Social-Media-Kanälen. Was man wissen muss, um bis zum Finale am 17. Mai um 21.00 Uhr in der St. Jakobshalle in Basel mitreden zu können: