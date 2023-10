Alois Prinz erhält Jugendliteraturpreis für sein Lebenswerk

Die Autorin Chantal-Fleur Sandjon wurde in der Kategorie Jugendbuch für den Versroman «Die Sonne, so strahlend und Schwarz» ausgezeichnet. Die Jury lobte eine in verdichteter Verssprache erzählte «Verbindung eines individuellen Schicksals mit kultureller Erinnerung». Der Roman handle von der heranwachsenden Nova, die seelische und psychische Verletzungen der Vergangenheit überwinde. «Dabei entwickelt sie das Heranwachsen als Schwarze, queere junge Frau in Deutschland in all seinen Facetten», hieß es in der Jurybegründung. Beispielhaft gelinge Sandjon demnach die Verbindung eines individuellen Schicksals mit kultureller Erinnerung.