Alois Schwartz soll SSV Ulm in Doppelfunktion stabilisieren
Alois Schwartz hat einen reichen Erfahrungsschatz als Trainer. Der ehemalige Münster-Coach soll Ulm nun helfen - und das in Doppelfunktion.
Ulm (dpa/lsw) - Alois Schwartz wird neuer Cheftrainer des SSV Ulm 1846 und übernimmt zugleich die sportliche Leitung. Das teilte der Fußball-Viertligist mit. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Jungwirth und Murat Isik an, von denen sich der Verein in seiner anhaltenden Krise getrennt hatte.
An diesem Dienstag soll Schwartz bei den Spatzen, die aktuell mit fünf Punkten aus zehn Spielen Tabellenletzter der Regionalliga Südwest sind, das erste Training leiten. Im Anschluss soll der zuletzt bei Preußen Münster beschäftigte Coach im Rahmen einer Pressekonferenz im Donaustadion vorgestellt werden. Bis über die Zusammensetzung seines Trainerteams entschieden ist, arbeitet er mit dem bestehenden Trainerstab zusammen.
Mit Erfahrung in die Doppelrolle
«Wir haben uns ganz bewusst für diese Doppelrolle entschieden, da wir der Überzeugung sind, dass er durch seine Erfahrung und sein Wissen nun die richtigen Entscheidungen treffen kann, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb», sagte Philipp Utz, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Der gebürtige Nürtinger bringt nach Vereinsangaben Erfahrung aus rund 600 Spielen als Trainer mit. Dazu zählen 229 Zweitliga-Partien, 119 Begegnungen in der 3. Liga und 164 Spiele in der Regionalliga. Mit dem Karlsruher SC gelang Schwartz 2019 der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort spielte der SSV Ulm in der Saison 2024/25 ebenfalls. Nach dem Abstieg in die 3. Liga folgte eine Saison später der nächste Rückschlag: Die Spatzen stiegen direkt in die Regionalliga ab.