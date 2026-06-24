Alpinist aus Baden-Württemberg bei Bergtour zu Tode gestürzt

Längenfeld (dpa) - Ein 41-jähriger Alpinist aus Baden-Württemberg ist in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann war wohl schon am Montag am Schrankogel in Tirol in steilem Gelände abgestürzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Einen Tag später habe ihn seine Ehefrau als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet. Die Leiche des Mannes wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Laut Polizei ist eine Obduktion angeordnet worden.