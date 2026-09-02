Alte Sprengstoffkisten lösen Polizeieinsatz aus
Auf einem Firmengelände wird Industriesprengstoff gefunden. Das explosive Material ist mehrere Jahre alt und hat bereits Kristalle angesetzt. Ein sicherer Abtransport ist nicht möglich.
Stetten am kalten Markt (dpa/lsw) - Mehrere Kilogramm eines mehrere Jahre alten Industriesprengstoffs haben Entschärfer auf der Schwäbischen Alb kontrolliert gesprengt. Zwei Kisten mit dem explosiven Material seien beim Aufräumen eines Nachlasses auf einem Firmengelände in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) gefunden worden, teilte die Polizei mit.
Der Sprengstoff war vermutlich mehrere Jahre alt, erklärte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Genauer lasse sich das nicht bestimmen. Den Angaben zufolge sollen sich an der explosiven Masse bereits Kristalle gebildet haben. Unter diesen Umständen sei ein sicherer Abtransport unmöglich gewesen. Die Entschärfer hätten nicht ausschließen können, dass der Sprengstoff durch Erschütterungen – etwa durch Schlaglöcher während des Transports – explodiere.
Angesichts dessen entschieden sich die Entschärfer, den explosiven Fund am Dienstag in einer wenigen Kilometer entfernten Kiesgrube kontrolliert zu sprengen. Die Strecke war von der Polizei abgesichert worden. Einsatzkräfte richteten auch eine Sperrzone mit einem Radius von mehreren hundert Metern ein. Wohnhäuser oder andere Gebäude befanden sich laut Polizei nicht in dem Sperrgebiet. Für zwei Stunden war aus Sicherheitsgründen ein Überflugverbot verhängt worden. Zu Zwischenfällen kam es den Angaben zufolge nicht.
Bei alter Munition aus den Weltkriegen ist ein Abtransport dagegen häufig möglich, wie der LKA-Sprecher ausführt. Meist entfernen Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes dafür die Zünder der Jahrzehnte alten Bomben. Danach können sie ohne Gefahr transportiert, aufgesägt und vernichtet werden.