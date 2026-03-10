Fußball-Nationalmannschaft

Alter Bekannter als WM-Verstärkung für Nagelsmann

Julian Nagelsmann erweitert seinen Trainerstab für die Weltmeisterschaft. Alfred Schreuder, einst Assistent des Bundestrainers bei der TSG Hoffenheim, stößt zum Nationalteam.

Wieder vereint: Julian Nagelsmann (l) und Alfred Schreuder, hier zu gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten. (Archivbild) Foto: Gokhan Kilincer/dpa
Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann verstärkt sein Trainerteam für die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer mit einem alten Bekannten. Alfred Schreuder (53) wird beginnend mit den Länderspielen Ende des Monats in der Schweiz und gegen Ghana den Trainerstab der Nationalmannschaft erweitern, wie der DFB mitteilte. 

Nagelsmann und der Niederländer Schreuder arbeiteten bereits vor rund einem Jahrzehnt erfolgreich in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim zusammen. Dort war der Niederländer Co-Trainer von Chefcoach Nagelsmann.

Schreuder als «zusätzlicher Experte»

«Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft», äußerte Nagelsmann in der DFB-Mitteilung. «Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann.»

«Ich habe mit Julian Nagelsmann sehr vertrauensvoll und erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet. Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Auch nach dieser Zeit sind wir immer in gutem Kontakt geblieben», sagte Schreuder. 

Er war von 2019 bis 2020 auch kurzzeitig mal Hoffenheimer Cheftrainer. In dieser Funktion führte der Ex-Profi den FC Brügge 2022 zur belgischen Meisterschaft und in die Champions League. 

Zuletzt trainierte Schreuder verschiedene Vereine im Mittleren Osten. Aktuell steht er bei Al-Diraiyah FC aus Saudi-Arabien unter Vertrag. Sein WM-Engagement für den DFB bezeichnet der Holländer als «eine große Ehre». 

Ende März geht es los

Weitere Assistenztrainer im Stab von Nagelsmann sind sein langjähriger Wegbegleiter Benjamin Glück, der frühere Hoffenheim-Profi Benjamin Hübner sowie Standard-Experte Buttgereit. Dazu kommt Torwarttrainer Andreas Kronenberg. 

Nagelsmann wird am 19. März den ersten Nationalmannschafts-Kader im WM-Jahr für die beiden Testspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana bekanntgeben. Vier Tage darauf kommt das deutsche Team dann mit dem neuen Co-Trainer Schreuder im Stammquartier beim DFB-Partner Adidas in Herzogenaurach zusammen.

