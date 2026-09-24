Altweibersommer bringt bis zu 29 Grad am Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Für Baden-Württemberg kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) freundliche Tage an – mit frischen Nächten und spätsommerlichen Aussichten. Wer Pläne für draußen schmiedet, könnte am Wochenende beste Karten haben.

Heiter am Abend, frisch in der Nacht

Heute beginnt der Tag laut dem DWD überwiegend wolkig, tagsüber bleibt es trocken. Zum Abend hin heitert es dann auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad auf der Ostalb und 24 Grad bei Freiburg.

Bodenfrost möglich

In der Nacht und bis in die frühen Stunden des Freitags ist nach Auskunft des DWD mit Bodenfrost zu rechnen. Am Neckar, im Allgäu und in Oberschwaben fallen die Temperaturen unter null. Andernorts sind es zwischen 1 und 7 Grad.

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Die Frische der Nacht hält sich bis Freitagfrüh. Laut dem DWD kann man sich den Tag über auf blauen Himmel und viel Sonne freuen - die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad.

Altweibersommer am Wochenende