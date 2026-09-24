Altweibersommer bringt bis zu 29 Grad am Wochenende
Der Altweibersommer sorgt für sonnige Aussichten in Baden-Württemberg – am Wochenende sind bis zu 29 Grad möglich, während nachts Bodenfrost droht.
Stuttgart (dpa/lsw) - Für Baden-Württemberg kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) freundliche Tage an – mit frischen Nächten und spätsommerlichen Aussichten. Wer Pläne für draußen schmiedet, könnte am Wochenende beste Karten haben.
Heiter am Abend, frisch in der Nacht
Heute beginnt der Tag laut dem DWD überwiegend wolkig, tagsüber bleibt es trocken. Zum Abend hin heitert es dann auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad auf der Ostalb und 24 Grad bei Freiburg.
Bodenfrost möglich
In der Nacht und bis in die frühen Stunden des Freitags ist nach Auskunft des DWD mit Bodenfrost zu rechnen. Am Neckar, im Allgäu und in Oberschwaben fallen die Temperaturen unter null. Andernorts sind es zwischen 1 und 7 Grad.
Die Frische der Nacht hält sich bis Freitagfrüh. Laut dem DWD kann man sich den Tag über auf blauen Himmel und viel Sonne freuen - die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad.
Altweibersommer am Wochenende
Nach einer nochmals gebietsweise frostigen Nacht kommen laut einem DWD-Sprecher zum Schluss des Septembers «hervorragende Bedingungen». Ein Altweibersommer ziehe ein mit viel Sonnenschein und recht hohen Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad.