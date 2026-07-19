Am Tag nach dem WM-Endspiel: FC Bayern legt wieder los

München (dpa/lby) - Am Tag nach dem WM-Finale geht es beim FC Bayern wieder los, aber anders als sich das Joshua Kimmich, Manuel Neuer & Co. erträumt hatten. Statt als Fußball-Weltmeister in den USA in den Flieger zu steigen, sind die deutschen Nationalspieler nach reichlich WM-Frust noch in den Ferien. Positiv für Trainer Vincent Kompany: Eine Reihe von WM-Spielern wird früher das Training aufnehmen, als der Belgier das erwarten konnte.

Am längsten fehlen werden der englische Torjäger Harry Kane sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano, die bis zum Spiel um Platz drei in Nordamerika bleiben mussten. Erst nach der Asientour Anfang August wird Kompany sein komplettes, bisheriges Personal zusammen haben.

Foto: Tom Weller/dpa Trainer Kompany will wieder Titel gewinnen. (Archivbild)

Wer ist zum Auftakt dabei?

Kapitän Neuer zeigte sich kurz vor dem Trainingsstart der Kollegen im Pool, mit Kind auf dem Arm am Hafen oder beim Radeln. Der 40 Jahre alte Torwart zählt wie die anderen WM-Fahrer nicht zur Rumpftruppe, die am Montag beginnt.

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Dabei sind etwa U21-Nationalspieler Tom Bischof oder Ersatztorhüter Sven Ulreich. Alphonso Davies trainierte in der vergangenen Woche nach seinen Verletzungsproblemen schon an der Säbener Straße. Serge Gnabry und Lennart Karl treiben ihre Reha-Programme voran. Die ersten Vorbereitungstage sind für junge Spieler eine Chance, sich bei Kompany zu zeigen.

Nach und nach kehren die WM-Teilnehmer zurück. Bei jedem kann mit rund drei Wochen Urlaub gerechnet werden. Minjae Kim schied mit Südkorea bereits in der Gruppenphase aus und dürfte als Erster wieder im Club-Training sein.

Foto: Federico Gambarini/dpa Nationalspieler Brown spielt künftig für den FC Bayern. (Archivbild)

Wie sieht der Sommer-Fahrplan des FC Bayern aus?

Nach der obligatorischen Leistungsdiagnostik und den medizinischen Untersuchungen trainiert die Rumpftruppe in der ersten Woche auch auf dem Rasen. Zum Aufgalopp steht am kommenden Samstag ein Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden an.

Vom 27. bis 30. Juli lässt Kompany seine Stars am Tegernsee schwitzen. Neben öffentlichen Einheiten wird es in dem Trainingslager am 30. Juli ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern geben. Vom 1. bis 8. August sind die Münchner auf der nächsten Sommertour unterwegs, diesmal in Südkorea und Hongkong.

Welche weiteren Testspiele gibt es?

Nach den Partien gegen unterklassige Teams stehen in Asien härtere Tests an. In Südkorea spielt das Team am 4. August gegen Jeju SK FC sowie am 7. August im Kai Tak Stadium in Hongkong gegen Aston Villa. Nach der Rückkehr steht am 15. August der Telekom Cup in der Allianz Arena gegen RB Leipzig an.

Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit ist der Franz Beckenbauer Supercup am 22. August beim Vizemeister Borussia Dortmund. Die Bundesliga-Saison beginnt für die Münchner sechs Tage später daheim gegen den VfB Stuttgart.

Was hat sich personell getan?

Es gibt zwei externe Neuzugänge. Der Marokkaner Ismael Saibari kommt von der PSV Eindhoven, DFB-Verteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Beide kosten jeweils rund 50 Millionen Euro Ablöse. Zahlreiche Spieler kehren von Ausleihen zurück. Sie wechselten zum Teil - wie die Torhüter Daniel Peretz und Alexander Nübel - gleich weiter. Nicht mehr zum Kader der neuen Saison zählen Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro (beide nach Vertragsende vereinslos) oder Nicolas Jackson (Ausleihe beendet).

Foto: Frank Franklin II/AP/dpa Neuzugang Saibari schaute schon vor dem Trainingsstart der Säbener Straße vorbei. (Archivbild)

Was tut sich noch?

Die Zukunft von Michael Olise bleibt ein Thema. Nach einem Bericht der Zeitung «L'Équipe» soll Real Madrid großes Interesse am französischen Nationalspieler haben. Die Bayern sehen den bis 2029 gebundenen Offensivspieler jedoch als unverkäuflich an.

Spannend wird, ob sich ein Abnehmer für João Palhinha findet. Der Portugiese, in der vergangenen Saison leihweise für Tottenham Hotspur im Einsatz, soll sich trotz Vertrags bis 2028 einen neuen Verein suchen. Hoch im Kurs sollen Benfica Lissabon und Aston Villa stehen. Weniger groß soll das Interesse an den zuletzt ebenfalls ausgeliehenen Sacha Boey und Bryan Zaragoza sein.

Bei adäquaten Angeboten dürfen dem Vernehmen nach auch die Verteidiger Minjae Kim und Hiroki Ito gehen. Dazu wurde schon über einen Wechsel von Alphonso Davies spekuliert. Die Münchner wollen Profis von der Gehaltsliste bekommen und durch Ablöseeinnahmen die Möglichkeit verbessern, auf dem Transfermarkt noch einmal zugreifen zu können, etwa für die Mittelfeldzentrale.