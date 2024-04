Am Wochenende klettert das Thermometer über 20 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es wieder wärmer. Am Samstag gibt es zwar noch einzelne Schauer, aber die Temperaturen klettern schon auf 17 bis 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Am Sonntag und Montag könnte es sogar noch etwas weiter nach oben gehen.