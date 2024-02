Amnesty hält Asylverfahren in Drittstaaten für rechtswidrig

Frankfurt/Main (dpa) - Die Organisation Pro Asyl hat Überlegungen zu einer Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union scharf kritisiert. «Das, was in Deutschland und in der EU diskutiert wird, sind Teilausstiege aus dem Flüchtlingsschutz oder die Abschaffung des individuellen Asylrechts», sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Karl Kopp am Mittwoch in Frankfurt.