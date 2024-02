«Amt 45 i» in Frankfurt als besondere Ausstellung gewürdigt

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Ausstellung «Amt 45 i» des US-Künstlers Cameron Rowland zu Sklaverei und Kolonisierung am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt ist als besondere Ausstellung des Jahres 2023 gewürdigt worden. Der von Kunstkritikerinnen und -kritikern getragene AICA-Verband begründete dies am Mittwoch damit, dass Rowland «eine intellektuell stimulierende, radikal zugespitzte Präsentation» entwickelt habe. Hintergrund dafür seien seine Recherchen zu historischen Verstrickungen Frankfurter Finanzinstitute in den transatlantischen Sklavenhandel gewesen. Die Ausstellung war zwischen Februar und Oktober 2023 in Frankfurt zu sehen.