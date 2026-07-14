Andrang aus Frankreich? Damenbad Freiburg begrenzt Einlass

Freiburg (dpa/lsw) - Ins Damenbad des Lorettobads in Freiburg haben seit vergangenem Wochenende freitags bis sonntags nur noch Mädchen und Frauen ab 16 Jahren Einlass. Die städtischen Betreiber begründen diesen Schritt mit den hohen Besucherzahlen und der geringen Kapazität von nur 400 bis 450 Gästen im Damenbereich. Das angrenzende Familienbad bleibt demnach von der neuen Einschränkung unberührt.

Der Damenbereich im Lorettobad ist nach Angaben der Betreiber das einzige Damenbad in Deutschland und zieht daher auch überregional Aufmerksamkeit auf sich. Dadurch gebe es einen Zulauf «der an hochfrequentierten Tagen nun eine solche Dimension angenommen hat, die einen erholsamen Aufenthalt im Damenbad kaum mehr ermöglicht», hieß es in einer Mitteilung des Betreibers.

Große Gruppen von Besucherinnen aus dem Elsass

Kritik an den Zuständen im Damenbad kommt auch aus dem Verein der «Freunde des Lorettobades». Ein Gründungsmitglied wandte sich jüngst mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Martin Horn und einzelne Gemeinderatsfraktionen. In dem Brief ist unter anderem die Rede von ganzen Gruppen elsässischer Besucherinnen, die teils in Kleinbussen anreisten und zum Teil in normaler Bekleidung mit langen Gewändern ins Wasser gingen. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

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Zwei Stammbesucherinnen des Damenbads, die nicht namentlich genannt werden möchten, bestätigten diese Eindrücke. Die beiden Rentnerinnen kämen seit vielen Jahren regelmäßig ins Bad. Zuletzt sei dort an Wochenenden nicht an Entspannung zu denken gewesen. Ihrem Empfinden nach seien es häufig Besucherinnen aus Frankreich, die sich nicht an Regeln hielten. Über die neue Einlassbeschränkung freuen die beiden sich - am vergangenen Wochenende sei es im Damenbad ruhiger gewesen als zuletzt.

OB Horn spricht von schwieriger Entscheidung