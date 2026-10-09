Schlager

Andrea Berg feiert 25 Jahre Best-Of mit neuer Album-Edition

Andrea Berg bringt eine neue Edition ihres Erfolgsalbums heraus. Neben zahlreichen bekannten Hits können sich ihre Fans auch auf einen neuen Song freuen.

Das Cover des neuen Albums von Schlagersängerin Andrea Berg mit dem Titel: «Best Of – Das Rekord Album: Das kann uns keiner nehmen». Foto: Bergrecords GmbH/dpa
Das Cover des neuen Albums von Schlagersängerin Andrea Berg mit dem Titel: «Best Of – Das Rekord Album: Das kann uns keiner nehmen».

Aspach (dpa) - Zum 25-jährigen Jubiläum ihres Best-of-Albums veröffentlicht Schlagersängerin Andrea Berg eine neue Edition des Erfolgsalbums. Die Doppel-CD «Best Of – Das Rekord Album: Das kann uns keiner nehmen» umfasst 34 Titel, darunter Neuaufnahmen, bekannte Hits und einen neuen Titel: «Das kann uns keiner nehmen».

«Auf der neuen Edition steckt 100 Prozent Andrea Berg - von den großen Hits, die jeder mitsingen kann, bis zu den Kult-Schätzen, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und jetzt wieder neu entdeckt werden dürfen», sagte die gebürtige Krefelderin.

Ihr erstes Best-of-Album veröffentlichte Berg im Jahr 2001. Insgesamt wurde das Album mit Achtfach-Platin für über 2,5 Millionen allein in Deutschland verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Im Jahr 2013 erhielt es einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als längstplatziertes Album in den deutschen und österreichischen Album-Charts. Mit sieben Jahren hielt es sich länger in den Charts als Werke von Madonna oder Michael Jackson.

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Tour im Herbst 2027

Auf der neuen Edition finden sich unter anderem Klassiker wie «Du hast mich tausendmal belogen», «Die Gefühle haben Schweigepflicht» oder «Kilimandscharo». Der neue Song «Das kann uns keiner nehmen» sei für Berg eine Botschaft, die heute wichtiger sei denn je: «Die besonderen Momente, die wir miteinander erleben, die Liebe, Freundschaft und Lebensfreude - das sind die Dinge, die bleiben.»

Ab heute können Schlager-Fans das neue Album kaufen. Im Herbst 2027 geht die Musikerin mit ihren Hits im Gepäck auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

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