Anerkennungsanträge ausländischer Abschlüsse auf Höchststand
Noch nie gab es in Hessen so viele Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Besonders gefragt: Berufe im Gesundheitswesen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr sind so viele Anerkennungsanträge ausländischer Berufsabschlüsse in Hessen eingegangen wie nie zuvor. Rund 8.700 Personen hätten 2025 die Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation beantragt, teilte das Statistische Landesamt mit. Das seien rund 900 Anträge mehr als noch 2024.
«Mit 5.300 Personen strebten nahezu zwei Drittel der Antragstellerinnen und Antragsteller eine Anerkennung in einem medizinischen Gesundheitsberuf an», hieß es. Davon beantragten rund 3.900 Personen die Anerkennung eines Abschlusses als Pflegefachkraft. Zudem seien rund 900 Anträge auf eine Anerkennung eines Berufs als Lehrkraft und rund 700 Anträge auf Anerkennung eines Erziehungs- und Sozialberufs gestellt worden.
Die meisten Antragssteller (1.200) kamen demnach aus der Türkei. Darauf folgten Antragssteller aus Indien und der Ukraine.