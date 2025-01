Angriff auf Polizeiauto - Fahndung wegen versuchten Mordes

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt fahnden nach einem Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mord. Der Tatverdächtige soll in der Silvesternacht einen rund 30 Kilogramm schweren E-Scooter von einer Brücke auf ein fahrendes Polizeiauto geworfen und den Tod der Insassen billigend in Kauf genommen haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Scooter traf den Streifenwagen an der Frontscheibe und am Dach - die Insassen wurden demnach verletzt und das Auto stark beschädigt.