«Anker» Eggestein verlängert beim SC Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem erfolgreichen Saisonstart hat der SC Freiburg den Vertrag mit Führungsspieler Maximilian Eggestein verlängert und damit eine wichtige Personalie geklärt. Für wie lange der 29-Jährige unterschrieb, teilte der badische Fußball-Bundesligist wie gewohnt nicht mit.

«Zwischen dem Sport-Club und mir hat es von Anfang an gepasst», sagte der Mittelfeldspieler in einer Vereinsmitteilung. «Ich möchte weiterhin Teil dieser wirklich erfolgreichen Geschichte sein, die wir hier in den vergangenen Jahren erlebt haben - und das geht hoffentlich noch weiter.»

Im Sommer 2021 war Eggestein von Werder Bremen nach Freiburg gewechselt. Zu den sportlichen Höhepunkten in seiner Zeit bei den Südbadenern zählt das Erreichen des DFB-Pokal-Finals 2022 und das Vorpreschen bis ins Endspiel der Europa League in der vergangenen Saison.

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Was Sportvorstand Saier über Eggestein sagt

«In jedem Entwicklungsprozess einer Mannschaft braucht es Anker. Maxi ist ein wesentlicher Anker unseres Teams», sagte Sportvorstand Jochen Saier. «Seine sportliche Qualität, seine Professionalität und seine soziale Kompetenz sind immens wertvolle Faktoren für unser Spiel und unsere sportliche Gesamtentwicklung.» Insgesamt 218 Pflichtspiele bestritt Eggestein bisher für die Freiburger und erzielte dabei 15 Tore.

Sport-Club strebt Rekord-Start an

Als Stammspieler hat Eggestein auch Anteil am erfolgreichen Saisonstart des Sport-Clubs. Alle fünf bisherigen Pflichtspiele in der Conference League, im DFB-Pokal und in der Fußball-Bundesliga haben die Badener gewonnen. Beim 1:0 in Paderborn am vergangenen Wochenende erzielte Eggestein den Siegtreffer.

Am Samstag soll die Siegesserie im Bundesliga-Heimspiel gegen das mit zwei Niederlagen gestartete Borussia Mönchengladbach weitergehen (15.30 Uhr/Sky). Mit weiteren drei Punkten könnte der SC seinen erfolgreichsten Bundesliga-Auftakt feiern, noch nie gelangen drei Siege zum Start.