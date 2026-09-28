Anklage nach Attacke auf vermeintliches Antifa-Mitglied

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen einer mutmaßlich rechtsextrem motivierten Messerattacke auf ein vermeintliches Mitglied der «Antifa» in Stuttgart sollen sich zwei junge Männer nach dem Willen der Staatsanwaltschaft vor Gericht verantworten müssen. Man habe gegen die 22 und 19 Jahre alten Männer Anklage wegen versuchten Mordes erhoben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Stuttgart entscheiden.

Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Männer gemeinsam den Plan gefasst haben, Menschen anzugreifen, die sie der linken politischen Szene zuordneten, so die Staatsanwaltschaft. Ende April sollen die beiden dann einen nach früheren Angaben 44 Jahre alten Mann im Stuttgarter Norden attackiert haben. Die Männer sollen dem Mann mit einem Schraubenschlüssel mehrfach in Richtung des Kopfes geschlagen und ihm zweimal mit einem Messer in den Brustkorb gestochen haben.

Der Mann sei dadurch laut Staatsanwaltschaft lebensgefährlich verletzt worden und habe nur dank einer sofortigen Notoperation überlebt. Die beiden Männer sollen geflüchtet sein.

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