Kriminalität

Anklage nach Brandanschlägen - was steckt dahinter?

Nach mehreren Brandanschlägen in Leibertingen sind sich die Ermittler sicher: Verantwortlich ist ein extremistischer Einzeltäter. Sie übergeben den Fall an die Richter.

Der angeklagte Mann soll ein Einzeltäter gewesen sein.(Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der angeklagte Mann soll ein Einzeltäter gewesen sein.(Symbolbild)

Hechingen/Stuttgart (dpa/lsw) - Nach mehreren Brandanschlägen in Leibertingen (Kreis Sigmaringen) ist ein 22 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung angeklagt worden. Das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart wirft ihm vor, im vergangenen Oktober aus extremistischen Gründen Anschläge auf ein Auto, ein Wohnhaus und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei verübt zu haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Landgericht Hechingen wird sich nach eigenen Angaben vom 30. März an mit dem Fall befassen. Ein Urteil ist bislang für Mitte April geplant. 

Molotowcocktail gegen Polizisten und Feuerwehrmann

Der Mann soll in der Nacht zum 23. Oktober mit selbst gebauten Molotowcocktails zunächst ein Auto angezündet haben. Dann soll er durch einen gezielten Wurf auf ein Fenster im Erdgeschoss eines Gebäudes versucht haben, ein Wohnhaus in Brand zu setzen. «Dabei soll er auch den Tod der schlafenden Bewohner billigend in Kauf genommen haben», teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Außerdem soll er in Tötungsabsicht einen Molotowcocktail in Richtung einer alarmierten Streifenwagen-Besatzung und von zwei Feuerwehrmännern geworfen haben. Auch Fahrzeuge habe der 22-Jährige beschädigt, als er auf ihnen und einem Gebäude Schriftzüge wie beispielsweise «FCK NZS» angebracht habe.

Mann soll ein Einzeltäter gewesen sein

Der Angeklagte habe als Einzeltäter mutmaßlich aus politischer Motivation heraus gehandelt, erklärte das Staatsschutzzentrum in einer Mitteilung. Er habe sich als Teil einer «linken-antifaschistischen» Szene verstanden. Anhaltspunkte für eine Vernetzung mit anderen Personen gebe es nicht. 

Das Staatsschutzzentrum kann herausgehobene Ermittlungsverfahren übernehmen, denen eine extremistische oder terroristische Motivation zugrunde liegt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Privatjagd auf angebliche Pädokriminelle - Anklage erhoben
Justiz

Privatjagd auf angebliche Pädokriminelle - Anklage erhoben

Sie nennen es «Pedo-Hunting»: Männer geben sich im Netz als junge Frauen aus. Kommt es zu einem Treffen, endet es übel - mit Erpressung, Raub und Körperverletzung.

17.11.2025

Brandanschläge: Polizei vermutet extremistischen Hintergrund
Kriminalität

Brandanschläge: Polizei vermutet extremistischen Hintergrund

Nach mehreren Brandanschlägen in Leibertingen ermittelt nun das Staatsschutzzentrum der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart. Die Taten könnten einen extremistischen Hintergrund haben.

28.10.2025

Justiz

Anklage gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Bolsonaro erhoben

19.02.2025

Saarlouis

Rassistischer Brandanschlag: Anklage wegen Beihilfe erhoben

Der Brandanschlag liegt mehr als 30 Jahre zurück, doch die Aufarbeitung ist nicht vorbei. Nach dem Urteil gegen einen 54-Jährigen muss bald vermutlich ein weiterer Mann vor Gericht.

13.11.2023

Justiz

Anklage gegen mutmaßlichen früheren KZ-Wachmann erhoben

Beihilfe zum Mord in mehr als 3300 Fällen: Die Staatsanwaltschaft Gießen hat gegen einen 98-Jährigen Anklage erhoben. Er soll als Heranwachsender im KZ Sachsenhausen Wachmann gewesen sein.

01.09.2023