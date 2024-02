Anteil der Ukrainer an hessischer Bevölkerung wächst leicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland gezogen als noch 2022 - doch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Hessen wächst. Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden lebten Ende Oktober 2023 rund 91.000 Menschen aus der Ukraine in Hessen. Das entsprach einem Anteil an der hessischen Gesamtbevölkerung von 1,4 Prozent. Im Januar 2023 lag dieser Wert noch bei 1,3 Prozent. Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 machten ukrainische Staatsbürger 0,2 Prozent der Menschen in Hessen aus.