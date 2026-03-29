Fußball-Nationalmannschaft

Anzeichen für Torwartwechsel bei Nagelsmann

Gibt Julian Nagelsmann seinem Ersatztorwart eine Bewährungschance? Ein Indiz spricht für den Einsatz des Stuttgarters Alexander Nübel im WM-Test gegen Ghana.

Alexander Nübel (r.) könnte zu einem weiteren Länderspieleinsatz kommen. Foto: Tom Weller/dpa
Alexander Nübel (r.) könnte zu einem weiteren Länderspieleinsatz kommen.

Stuttgart (dpa) - Im Tor der Fußball-Nationalmannschaft deutet sich ein Wechsel für das WM-Testländerspiel gegen Ghana an. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wurde vom Deutschen Fußball-Bund für die gemeinsame Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (16.00 Uhr) angekündigt. 

Das ist zumindest ein Indiz, dass der 29-Jährige am Montag (20.45 Uhr/ARD) in seiner sportlichen Heimat anstelle von Oliver Baumann zum Einsatz kommen könnte. In der Regel spielt der Akteur, der mit Nagelsmann bei der Pressekonferenz ist, auch am folgenden Tag. 

Nagelsmann hat sich in der Torwartfrage für die WM in Abwesenheit des erneut verletzten Marc-André ter Stegen bereits auf Baumann als Nummer eins für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada festgelegt. Der Schlussmann von der TSG Hoffenheim bestritt am Freitag beim 4:3 in der Schweiz sein elftes Länderspiel. Ein Wechsel zu Nübel wäre nun überraschend, da der Bundestrainer angekündigt hatte, sein Team für die WM «einspielen» zu wollen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bisher zwei Länderspieleinsätze für Nübel

Nübel hatte im Herbst 2024 seine bisher einzigen beiden Länderspiele in der Gruppenphase der Nations League in Bosnien-Herzegowina (2:1) und in Ungarn (1:1) bestritten. Anschließend hatte Nagelsmann den ebenfalls zweimal getesteten Baumann als Ersatz-Eins für den damals bereits verletzt fehlenden ter Stegen in den Viertelfinal-Spielen des UEFA-Wettbewerbs gegen Italien (2:1/3:3) ernannt. 

Oliver Baumann (m.) ist die Nummer eins im DFB-Tor vor Alexander Nübel (r.). (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Oliver Baumann (m.) ist die Nummer eins im DFB-Tor vor Alexander Nübel (r.). (Archivbild)

Im aktuellen Kader ist Nübel die Nummer zwei hinter Baumann. Als dritter Torwart ist der Augsburger Finn Dahmen dabei, der für den leicht verletzten Jonas Urbig vom FC Bayern München nachnominiert worden war. 

Im Vorfeld der Länderspiele hatte Nagelsmann die Torwartsituation bei der Nationalmannschaft als «maximal entspannt» bezeichnet. Die Partie gegen Ghana ist das letzte Länderspiel vor der Kadernominierung für die WM am 12. Mai.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nübel will ins Bayern-Tor: «Definitiv darum kämpfen»
Fußball-Bundesliga

Nübel will ins Bayern-Tor: «Definitiv darum kämpfen»

Alexander Nübel ist bis 2026 vom deutschen Rekordmeister Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Und was kommt danach? Der Nationaltorwart hat klare Vorstellungen.

15.03.2025

«Traum» und «Krönung»: Nübel legt vor im Platzhalter-Duell
Fußball-Nationalmannschaft

«Traum» und «Krönung»: Nübel legt vor im Platzhalter-Duell

Deutschland braucht eine neue Nummer 1 - zumindest auf Zeit. Nach dem Abtritt von Rekordtorwart Neuer und der schweren Verletzung von ter Stegen hat Nagelsmann plötzlich eine neue Team-Baustelle.

10.10.2024

DFB-Torwartkandidaten: Nübel spielt in Bosnien
Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Torwartkandidaten: Nübel spielt in Bosnien

Alexander Nübel und Oliver Baumann werden in der Nations League aller Voraussicht nach je ein Spiel bekommen. Den Anfang darf der Stuttgarter machen.

09.10.2024

Nagelsmann: Stuttgarts Torhüter Nübel nicht im EM-Kader
Nationalmannschaft

Nagelsmann: Stuttgarts Torhüter Nübel nicht im EM-Kader

Der Bundestrainer hat entschieden: Torwart Alexander Nübel gehört nicht zum EM-Aufgebot der Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann rückt damit von seinen ursprünglichen Plänen ab.

07.06.2024

Nagelsmann streicht Torwart Nübel aus EM-Kader

07.06.2024