Anzeichen für Torwartwechsel bei Nagelsmann

Stuttgart (dpa) - Im Tor der Fußball-Nationalmannschaft deutet sich ein Wechsel für das WM-Testländerspiel gegen Ghana an. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wurde vom Deutschen Fußball-Bund für die gemeinsame Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (16.00 Uhr) angekündigt.

Das ist zumindest ein Indiz, dass der 29-Jährige am Montag (20.45 Uhr/ARD) in seiner sportlichen Heimat anstelle von Oliver Baumann zum Einsatz kommen könnte. In der Regel spielt der Akteur, der mit Nagelsmann bei der Pressekonferenz ist, auch am folgenden Tag.

Nagelsmann hat sich in der Torwartfrage für die WM in Abwesenheit des erneut verletzten Marc-André ter Stegen bereits auf Baumann als Nummer eins für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada festgelegt. Der Schlussmann von der TSG Hoffenheim bestritt am Freitag beim 4:3 in der Schweiz sein elftes Länderspiel. Ein Wechsel zu Nübel wäre nun überraschend, da der Bundestrainer angekündigt hatte, sein Team für die WM «einspielen» zu wollen.

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Bisher zwei Länderspieleinsätze für Nübel

Nübel hatte im Herbst 2024 seine bisher einzigen beiden Länderspiele in der Gruppenphase der Nations League in Bosnien-Herzegowina (2:1) und in Ungarn (1:1) bestritten. Anschließend hatte Nagelsmann den ebenfalls zweimal getesteten Baumann als Ersatz-Eins für den damals bereits verletzt fehlenden ter Stegen in den Viertelfinal-Spielen des UEFA-Wettbewerbs gegen Italien (2:1/3:3) ernannt.

Foto: Federico Gambarini/dpa Oliver Baumann (m.) ist die Nummer eins im DFB-Tor vor Alexander Nübel (r.). (Archivbild)

Im aktuellen Kader ist Nübel die Nummer zwei hinter Baumann. Als dritter Torwart ist der Augsburger Finn Dahmen dabei, der für den leicht verletzten Jonas Urbig vom FC Bayern München nachnominiert worden war.