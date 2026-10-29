Gesundheitsumfrage

AOK: Viele Hessen arbeiten trotz Krankheitsgefühl

Nur gut ein Viertel der Befragten kuriert sich stets aus, wenn es ihnen nicht gut geht. Was Beschäftigte trotz belastender Symptome zur Arbeit treibt.

Viele Menschen gehen zur Arbeit, auch wenn es ihnen körperlich nicht gut geht. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Viele Menschen gehen zur Arbeit, auch wenn es ihnen körperlich nicht gut geht. (Symbolbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Obwohl sie sich krank fühlen, gehen viele Hessen einer Umfrage zufolge trotzdem zur Arbeit. Der Grund sei vor allem ihr Pflichtgefühl, teilte die AOK Hessen in Bad Homburg mit. Das gehe aus den Ergebnissen einer repräsentativen telefonischen Befragung hervor.

70 Prozent gaben dabei an, gearbeitet zu haben, obwohl es aus ihrer Sicht besser gewesen wäre, sich auszukurieren. Als Dauer nannten 21 Prozent drei bis vier Tage, 20 Prozent gaben eine Spanne von fünf bis zehn Tagen an. Sechs Prozent arbeiteten nach eigenen Angaben sogar über 20 Tage trotz belastender Symptome. Nicht unterschieden wurde in der Befragung, welche Symptome die Menschen an sich festgestellt hatten.

Nur 27 Prozent kurieren sich stets aus

Als Hauptgrund gaben 44 Prozent der insgesamt 592 befragten Arbeitnehmer und Selbstständige Pflichtgefühl an. Verbreitet war dies vor allem bei Menschen im Alter ab 60 Jahren (64 Prozent), während in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre Pflichtgefühl als Grund deutlich weniger genannt wurde (21). Unabhängig vom Alter wurden andere Gründe deutlich seltener angegeben, und zwar Angst vor Jobverlust (13), Angst vor Ärger mit Führungskraft und Kollegen sowie hohe Arbeitsbelastung nach der Rückkehr (beide 12).

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Nur 27 Prozent der Befragten gaben an, sich stets auszukurieren, wenn sie sich angeschlagen fühlten. Die restlichen 3 Prozent machten keine Angaben.

Telefonisch befragt wurden im Oktober 592 Arbeitnehmer und Selbstständige ab 18 Jahren aus Hessen. Die Umfrage gilt laut AOK als repräsentativ.

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