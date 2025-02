Arbeiter stürzt in Klärwerk in einen Schacht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Arbeiter ist in einem Klärwerk in Wiesbaden sechs Meter tief in einen Schacht gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete den Mann, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dabei kamen auch speziell ausgebildete Höhenretter zum Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie halfen dabei, den Verletzten auf einer speziellen Trage und mit einem Flaschenzug wieder nach oben zu bringen. Wie es zu dem Absturz beim Rückbau einer Baustelle kam, ist noch unklar.