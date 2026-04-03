Schwerer Arbeitsunfall

Arbeiter unter heißem Teer begraben – Kollegen retten ihn

Schock in Ravensburg: Heißer Teer ergießt sich über einen Arbeiter. Kollegen schaufeln ihn frei. Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Glühend heißer Teer verletzt einen Arbeiter schwer. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Glühend heißer Teer verletzt einen Arbeiter schwer. (Archivbild)

Ravensburg (dpa) - Bei einem schweren Arbeitsunfall in Ravensburg (Baden-Württemberg) ist ein Arbeiter unter glühend heißem Teer begraben und schwerst verletzt worden. Der 49-Jährige wollte aus einer kleinen Luke eines Lastwagens den Teer in seine Schubkarre laden, als sich dabei plötzlich die große Ladeluke öffnete. Der heiße Teer ergoss sich über den Mann und bedeckte ihn bis zum Oberkörper. Mehrere seiner Kollegen griffen nach Angaben der Polizei sofort ein und schaufelten den Mann frei. 

Er zog sich bei dem Vorfall vom Donnerstag schwerste Verbrennungen zu und wurde schließlich in eine Spezialklinik geflogen. Ein weiterer Arbeiter verletzte sich leicht bei dem Versuch, den 49-Jährigen freizubekommen. Ein Gutachten soll nun klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

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