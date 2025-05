Arbeiter wird von Radlader erfasst und stirbt

Offenburg (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Offenburg von einem Radlader erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge erlag der 26-Jährige seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen war er am Montagnachmittag zu Fuß auf der Baustelle unterwegs, als er von der Schaufel des Radladers erfasst wurde und unter das Fahrzeug geriet. Der genaue Ablauf müsse ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gutachter wurde beauftragt.