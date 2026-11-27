Stuttgart/Bonn (dpa/lsw) - Die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg bleibt infolge der Konjunkturflaute hoch. Im Oktober des laufenden Jahres waren bereits etwa 17.820 Menschen mit Behinderung ohne Anstellung, über zwei Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, heißt es im jüngsten Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes. Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung habe im vergangenen Jahr angezogen und habe im Jahresdurchschnitt bei 9,7 Prozent gelegen.

Die Aktion Mensch stellte zudem eine Verschärfung der Bereitschaft von Unternehmen fest, vermehrt Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung abzubauen und sie zu entlassen. Die Zahl der Anträge auf Kündigung von entsprechenden Personen habe um nahezu 16 Prozent auf 3.020 zugenommen. Die Sprecherin von Aktion Mensch, Christina Marx, sagte, Arbeitgeber setzten in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an und damit bei ihren Mitarbeitenden mit Behinderung. Das sei

ein weiterer Rückschlag in Sachen gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Viele Firmen verfehlen Einstellungsquote

Ab 20 Mitarbeitenden sind Arbeitgeber verpflichtet, Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Erfüllt ein Arbeitgeber die Pflichtquote von fünf Prozent nicht, muss er für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe bezahlen.

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