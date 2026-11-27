Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung steigt
Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Schwerbehinderung nähert sich der gesetzlichen Vorgabe nur langsam. Wo öffentliche Arbeitgeber und private Unternehmen dabei stehen.
Stuttgart/Bonn (dpa/lsw) - Die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg bleibt infolge der Konjunkturflaute hoch. Im Oktober des laufenden Jahres waren bereits etwa 17.820 Menschen mit Behinderung ohne Anstellung, über zwei Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, heißt es im jüngsten Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes. Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung habe im vergangenen Jahr angezogen und habe im Jahresdurchschnitt bei 9,7 Prozent gelegen.
Die Aktion Mensch stellte zudem eine Verschärfung der Bereitschaft von Unternehmen fest, vermehrt Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung abzubauen und sie zu entlassen. Die Zahl der Anträge auf Kündigung von entsprechenden Personen habe um nahezu 16 Prozent auf 3.020 zugenommen. Die Sprecherin von Aktion Mensch, Christina Marx, sagte, Arbeitgeber setzten in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an und damit bei ihren Mitarbeitenden mit Behinderung. Das sei
ein weiterer Rückschlag in Sachen gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Viele Firmen verfehlen Einstellungsquote
Ab 20 Mitarbeitenden sind Arbeitgeber verpflichtet, Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Erfüllt ein Arbeitgeber die Pflichtquote von fünf Prozent nicht, muss er für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe bezahlen.
Der Anteil der Unternehmen, die dieser Pflicht vollständig oder zumindest teilweise nachkommen, ist laut Mitteilung im vergangenen Jahr leicht auf 36 Prozent sowie 75 Prozent gestiegen. Im Gleichschritt habe sich die Beschäftigungsquote entwickelt: Lag sie 2024 noch bei 3,87 Prozent, betrug
sie 2025 bereits 3,92 Prozent und nähert sich damit der gesetzlich vorgeschriebenen Fünf-Prozent-Quote etwas mehr an. Während die öffentlichen Arbeitgeber die Vorgabe mit 4,8 Prozent nur knapp verfehlen, kommen private Unternehmen lediglich auf 3,7 Prozent.