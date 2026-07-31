Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit im Juli in Baden-Württemberg gestiegen

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen steigt. So viele Menschen waren im Juli im Südwesten arbeitslos.

Regionaldirektion: mehr Arbeitslose in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Regionaldirektion: mehr Arbeitslose in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg bleibt angespannt. Im Juli stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent auf 300.348, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 4,6 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juli vorlag.

«Der Anstieg ist jahresüblich, da in den Monaten Juni und Juli Ausbildungen enden und Arbeitsverträge sowie schulische und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen auslaufen», hieß es laut Mitteilung.

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