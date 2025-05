Arbeitsmarkt im Südwesten tritt auf der Stelle

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg kommt weiterhin nicht in Schwung. Im Mai lag die Zahl der Arbeitslosen bei 289.624 - und damit 0,2 Prozent unter dem April-Wert. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,5 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosigkeit um 1,5 Prozent.