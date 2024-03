ARD überträgt Pokal-Halbfinale der Bayern-Fußballerinnen

Frankfurt/Main (dpa) - Das DFB-Pokal-Halbfinale der gastgebenden Fußballerinnen des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt wird unter anderem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, überträgt neben dem Bezahlsender Sky auch die ARD das Duell am Ostersonntag, 31. März (15.45 Uhr). Im zweiten Halbfinale empfängt tags zuvor Titelverteidiger VfL Wolfsburg den Bundesliga-Rivalen SGS Essen (13.00 Uhr/Sky). Das Finale findet am 9. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.